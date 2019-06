Cartoonist ontslagen na scherpe cartoon over Trump: “Ik ben geen slachtoffer, maar het doet pijn”

Het zijn barre tijden voor cartoonisten overal ter wereld. Begin juni liet de New York Times nog weten te stoppen met politieke cartoons in de internationale edities van de krant. Daardoor verloren tientallen cartoonisten een bron van inkomsten, onder wie ook de huiscartoonist van De Standaard, Lectrr.

De beslissing van de New York Times kwam er nadat een politieke cartoon over Donald Trump en de Israelische premier Netanyahu als antisemitisch werd bestempeld. Ook De Adder is nu ontslagen door een cartoon over de Amerikaanse president, al heeft vermeend antisemitisme er ditmaal niets mee te maken.

De Adder haalde zijn inspiratie voor de bewuste cartoon bij de foto van de Mexicaanse vluchtelingen die dood aanspoelden op de oever van de Rio Grande. Hij tekende een golfende Donald Trump bij de twee vluchtelingen, met de vraag “of ze het erg vonden als hij doorspeelde.” Een vlijmscherpe kritiek op de migratiepolitiek van de Amerikaanse president, en dat kon niet door de beugel voor de krantengroep achter de vier regionale kranten waar de man (onder meer) voor tekende: Times Transcript, Daily Gleaner en twee edities van Telegraph Journal.

Dat de kranten hun samenwerking met de cartoonist stopzetten, is op heel wat onbegrip gestuit. Zijn cartoon wordt nu veelvuldig gedeeld, en de steunbetuigingen blijven maar komen. De Adder zelf staat erop dat hij geen slachtoffer is, en dat hij voldoende andere opdrachten heeft, maar dat het desalniettemin pijn doet.

BTW: I'm not a victim. I just finished a book, that will be out in September and I still freelance for some amazing newspapers. It's a setback not a deathblow.

“Het ergste van dit alles is dat ik een moeder met dementie heb die zich haar familie soms maar moeilijk kan herinneren. Maar ze weet dat haar zoon cartoons tekent. Een deel van haar routine is de krant open te slaan en de cartoon van haar zoon te bekijken. Een cartoon die er nu niet meer zal zijn”, zo schrijft de man op Twitter.

The hardest part in all of this,I have a mother with dimentia in NB who has a hard time remembering her family at times.But she knows her son draws cartoons. Part of her daily routine is to open the @TimesTranscript and see her son's cartoon.A cartoon that won't be there anymore.