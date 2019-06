Papa van vermiste Théo Hayez (18) na nieuwe dag van zoekacties: “Wij blijven sterk door de inzet van de politie en alle vrijwilligers”

De familie van Théo Hayez, de achttienjarige Belg die al sinds 31 mei vermist is in Australië, heeft zondag haar dankbaarheid uitgedrukt tegenover de Belgische en Australische politie en tegenover de vrijwilligers in Byron Bay, die meehelpen met de zoekacties.

De familie van de jongen uit Overijse sprak zondag de pers toe na een nieuwe dag van zoekacties door de inwoners van Byron Bay en na een ontmoeting met de Belgische politie, die zaterdag in Australië arriveerde om de Australische politie bij te staan bij het onderzoek.

LEES OOK. Belgische agenten ontmoeten Australische collega’s en familie van Théo Hayez

Laurent Hayez, de vader van Théo, drukte zijn vertrouwen uit in de politie en loofde de kwaliteit van haar werk. Hij zei zelf te hebben gevraagd om assistentie uit België, om de samenwerking tussen de autoriteiten van beide landen zo goed mogelijk te laten verlopen.

De drie Belgische agenten in Byron Bay “zijn een goede zaak om te kunnen samenwerken met de Australische politie, de communicatie verloopt gemakkelijker”, zegt de nicht van Théo, Lisa Hayez. “Hoe meer mensen meewerken aan de zaak, hoe beter. (...) Door samen te werken gaan de Australische en Belgische politie de zaken versnellen.”

Foto: EPA-EFE

Sterk blijven

De familieleden danken ook de vrijwilligers die helpen bij de zoekacties. Zij helpen de familie om hoop te behouden en sterk te blijven, aldus Laurent Hayez.

De familie van Théo is op 14 juni aangekomen in Byron Bay nadat Théo al twee weken vermist was. Hij werd voor het laatst gezien in een café in Byron Bay en zou begin juni terugkeren naar België. Lisa Hayez laat nog weten dat de familie nog geen datum heeft bepaald voor de terugvlucht naar België. Alles zal afhangen van hoe de situatie evolueert.

LEES OOK. Papa belooft jonge broertje dat hij vermiste Théo Hayez (18) vanuit Australië mee naar huis zal brengen: “Help me alstublieft mijn belofte te houden” (+)