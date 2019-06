Vrouw (92) komt om het leven door rookvergiftiging

In Aat in de provincie Henegouwen is een 92-jarige vrouw om het leven gekomen na rookintoxicatie bij een brand in haar woning. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting en doofde vanzelf.

De brandweer werd zondagochtend opgeroepen voor een woningbrand in de Rue de la Blanche in Bouvignies, een deelgemeente van Aat. Toen de brandweer arriveerde was de 92-jarige bewoonster al overleden. De brandweer zelf moest ook niet meer blussen omdat de brand vanzelf gedoofd was.

Het vuur had een rookontwikkeling veroorzaakt die de bewoonster fataal was geworden. De brand was wellicht veroorzaakt door een kortsluiting aan een koelkast.