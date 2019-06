Een gewonde bij zware brand in appartementsblok, brandweer sluit drukke winkelstraat gedeeltelijk af

Halle - De brandweer is zondagnamiddag uitgerukt voor een brand in een appartementsblok in de Basiliekstraat ter hoogte van de Molenborre in Halle. Een persoon raakte daarbij gewond. De straat was ook anderhalf uur gedeeltelijk afgesloten.

De brandweer kreeg rond 14.40 uur een oproep voor een brand in een appartementsblok in de Basiliekstraat in Halle. Tijdens de interventie werd een deel van de straat afgesloten voor passanten. Net dit weekend vond de zomerbraderie plaat waardoor er heel wat volk was in de drukke winkelstraat.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde, maar een van de zeven appartementen boven de winkel Mayerline brandde volledig uit. Er raakte ook een persoon gewond.

Rond 16.15 uur werd de Basiliekstraat weer volledig vrijgegeven.