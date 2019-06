Klimaatactivisten maken lawaai in Brussel om Europa nogmaals wakker te schudden

Brussel - Een dertigtal klimaatactivisten heeft zondag aan het Schumanplein in de nabijheid van de Europese instellingen samen lawaai gemaakt om de politici op de bijzondere Europese top van 30 juni nogmaals wakker te schudden. De actievoerders zijn misnoegd dat er op de vorige Europese top van 20 en 21 juni geen duidelijke klimaatakkoorden werden afgesloten.

“Het is hen gelukt om niet eens een akkoord te bereiken over de nuluitstoot van CO2 tegen 2050. Ze mogen zeggen dat het om welke reden dan ook is, dat interesseert ons niet meer”, stelt Andy Battenier van de organisatie Parvis, die in Parijs de klimaatmarsen organiseert.

Bij elke kolonne van geblindeerde wagens die voorbij kwam op de rotonde van het Schumanplein maakten de activisten van onder meer Rise 4 Climate, Act for Climate Justice, Extinction Rebellion, de gele hesjes-beweging en Grootouders voor het Klimaat zo veel mogelijk lawaai. De klimaatbetogers benadrukken dat de klimaatcrisis erkend moet worden door Europa. En tegelijkertijd moet het meteen verder gaan dan dat.

“Er is nood aan een radicale verandering binnen het systeem en een radicale verandering van de manier waarop we produceren en consumeren. Er is nood aan een grote investering voor deze transitie”, verklaart Battenier.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion sluit aan en verduidelijkt: “De regering moet ons beschermen en dat gebeurt niet. We gaan met onze neus tegen de muur lopen en weigeren dat de situatie als voltrokken wordt verklaard. We hadden gisteren al moeten reageren.”