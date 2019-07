Eerste echte vakantieweekend en al meteen amok in recreatiedomein

Zemst / Hofstade - Op het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade zat het er zaterdagnamiddag bovenarms op tussen enkele strandbezoekers. Een groep Brusselse jongeren stond er neus aan neus met andere bezoekers. Eerder veroorzaakten ze ook problemen op het openbaar vervoer.

Het domein rond de zwemvijver was zaterdag aardig volgelopen door de hoge temperaturen tijdens het eerste officiële weekend van de grote vakantie. Lang duurde het echter niet vooraleer de eerste problemen al opdoken. Een grote groep jongeren uit Brussel was naar Hofstade afgezakt en had eerder ook al op het openbaar vervoer problemen veroorzaakt. Door vandalisme en verbaal geweld weigerde een van de busbestuurders zelfs nog verder te rijden. Uiteindelijk geraakten de jongeren toch tot op het domein. Maar omstreeks twee uur kookten de potjes even over.

Bal tegen meisje

Volgens getuigen zouden twee mannen met een bal gespeeld hebben en kwam die bal tegen het gezicht van een meisje terecht. Daarop ontstond er amok en mengde de grote groep van zo’n veertig jongeren zich. De politie werd opgetrommeld voor een vechtpartij maar die kon niet worden waargenomen door de agenten. “Er was een grote opkomst, met aanwezigheid van jongeren uit Brussel die het wat bont maakten”, zegt waarnemend korpschef van de politiezone KASTZE. “Maar er waren geen gerechtelijke feiten.”

Er vonden voor zover bekend geen arrestaties plaats, maar enkele jongeren werden wel buiten gezet.

De voorbije jaren werd er wel vaker melding gemaakt van problemen met groepen Brusselse jongeren die afzakken naar het domein. Maar de politie, het gemeentebestuur en de mensen van Sport Vlaanderen hebben fors ingezet op preventie. “Er waren bijvoorbeeld al patrouilles vlakbij omdat we wisten dat er veel volk zou afkomen”, zegt Veerle Geerinckx (N-VA), burgemeester van Zemst.

‘Sympathieke’ bewaking

“Er stonden ook controles gepland. Eerder kwamen we ook al overeen dat er vooral bij sluiting steeds voldoende bussen klaarstaan om iedereen opnieuw naar huis te brengen. En zowel binnen als buiten het park is er ook bewaking aanwezig, weliswaar op een ‘sympathieke’ manier. Maar dat mensen hier ruzie komen maken, is natuurlijk altijd spijtig. Toch wil ik benadrukken dat we zeer sterk inzetten op preventie en dat ook onze politiemensen goed opgeleid zijn om met bepaalde doelgroepen om te gaan. Elke groep heeft zijn voor- en nadelen en moet ook anders benaderd worden. Ik ben er fier op hoe goed we de situatie kunnen beheren nu”, zegt Geerinckx.