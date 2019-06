Hij zocht dagenlang naar overlevenden na de aanslagen van 9/11, maar kreeg zo kanker: hulpverlener Luis Alvarez (53) overleden

“Jullie hebben me naar hier doen komen, een dag voor mijn 69ste chemokuur, en ik ga ervoor zorgen dat jullie nooit vergeten om te zorgen voor de 9/11-hulpverleners.” Luis Alvarez (53) kreeg iedereen stil toen hij vorige maand in het Amerikaanse congres kwam getuigen over zijn niet te winnen strijd tegen kanker. Zijn ziekte was een gevolg van zijn werk tussen de ruïnes van het vernielde World Trade Center in New York. Dit weekend overleed hij. Maar zoals hij zijn er nog velen, was zijn boodschap. Nog 12.500 anderen, meer bepaald.

Hij stond er als een van de eersten kort nadat de vliegtuigen van Al Qaida zich in het World Trade Center geboord hadden. Tussen de vlammen, de rook en het stof want “ze zeiden dat de lucht veilig was”. Zestien jaar later kreeg hij kanker. Na bijna zeventig chemobehandelingen heeft Luis Alvarez de strijd verloren. Hij werd amper 53, maar nu zal de Amerikaanse Senaat zich buigen over de verlenging van het hulpfonds voor 9/11-hulpverleners.

Giftige stoffen

“Het is geen job, het is een roeping.” Zo leerde de wereld de doodzieke Luis Alvarez op 11 juni van dit jaar kennen. Samen met de voormalige Daily Show-presentator Jon Stewart was hij naar het Amerikaanse Congres afgezakt. Tot dan was Alvarez een anonieme hulpverlener. Samen met duizenden andere agenten, brandweerlui en hulpverleners werkte hij tussen het stof en puin van het World Trade Center. De agent, lid van het explosieventeam van de NYPD, zocht er naar overlevenden. In de maanden die volgden, borg hij voornamelijk overledenen. “We waren daar met een missie en we zijn pas vertrokken nadat de missie volbracht was.”

Zestien jaar na datum kreeg hij kanker. Een direct gevolg van rondvliegende en uiterst giftige stoffen die hij maandenlang ingeademd had. “Ze zeiden ons toen dat de lucht veilig was, maar dat was niet het geval. En weet je wat? Het maakt niet uit. Ik was sowieso gegaan. Dat is wat we doen.”

Hulpfonds

Vorige maand stond hij voor een comité van het congres dat zich moest buigen over het hulpfonds voor 9/11 first responders. Zijn ziekte had een zware tol op zijn lichaam geëist. Ooit een forse bink, nu een uitgemergeld man, maar met fierheid en een ijzige blik die het Congres ter verantwoording riep.

Alvarez voor getroffen werd door kanker. Foto: AP

“Jullie hebben me naar hier doen komen, een dag voor mijn 69ste chemokuur, en ik ga ervoor zorgen dat jullie nooit vergeten om te zorgen voor de 9/11-hulpverleners.” De inzet van de hoorzitting toen was de verlenging van dat hulpfonds. Het werd enkele maanden na de terreuraanval opgericht om slachtoffers en hulpverleners te vergoeden, daarna werd het uitgebreid om ook zieke hulpverleners en hun families te steunen.

Bij de terreuraanval vielen 2.977 directe doden, maar het giftige stof na de instorting is mogelijk nog vele malen dodelijker. Volgens het World Trade Center Health Program, kregen minstens 12.500 mensen kanker als direct gevolg van het stof dat vrijkwam bij de terreuraanval.

Al meerdere malen pompte het Congres nieuw geld in het fonds, maar het is voorzien om in 2020 af te lopen. Alvarez zei toen te vrezen dat er nog hulpverleners ziek gaan worden. Hij vond dat het fonds moet blijven bestaan. “Wij hebben onze job gedaan, nu is het Congres aan de beurt.”

Komiek Jon Stewart stond hem bij. Hij was verbouwereerd over het aantal lege stoelen in de zaal. Vele leden van het comité waren die dag niet komen opdagen. Hij verweet hen onverschillig te zijn voor landgenoten die alles op het spel hebben gezet voor hun land.

Overleden

Na de zitting ging Alvarez naar het ziekenhuis voor zijn 69ste chemokuur, maar het mocht niet baten. Zijn lever was volledig gestopt met functioneren. Kort daarna werd hij opgenomen op de afdeling palliatieve zorgen. Een week later overleed hij. Hij laat drie kinderen na.

Na het overlijden van Alvarez gaf John Feal, zelf 9/11-hulpverlener en activist, de badge van Alvarez aan de leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnel. “Een badge afgeven is als een orgaan doneren”, zei hij aan CNN. “Luis wou dat de leider van de meerderheid in de Senaat de ernst van de zaak zou inzien en dat hij eraan herinnerd zou worden dat er mensen gaan blijven ziek worden en gaan blijven sterven.”

Na de ontmoeting heeft McConnel aangegeven dat de Senaat zich zal buigen over de kwestie. Er ligt een voorstel op tafel dat het voortbestaan van het fonds tot 2089 moet garanderen.