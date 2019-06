Rotselaar - Op de Wakkerzeelsebaan in Rotselaar is zondag rond 14.30 uur een pendelbus van De Lijn, die op weg was naar Rock Werchter, tegen een personenwagen gebotst die plots de baan opreed.

In de bus vielen geen gewonden, maar de bestuurder van de auto moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Zijn toestand is stabiel.

Het is volgens De Lijn het eerste ongeval in vijftien jaar pendelen naar de festivalweide in Werchter.