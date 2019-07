“Schrik van horeca” slaat nu ook toe in Gent: “Ze zei droogjes dat ze geen geld had”

Gent / Brugge - Nadine W. heeft Gent ontdekt. Na meer dan 100 etentjes in West-Vlaanderen, ging de bekendste tafelschuimster van ons land gisteren voor het eerst eten in Gent. “Ze bestelde een toast en twee koffietjes”, zegt Joke Vandenabeele van The Manufactory. “Toen ze maar geen aanstalten maakte om te betalen, vroegen we haar zelf om dat te doen. De vrouw zei droogjes dat ze geen geld had. Dus belden wij de politie, die haar iets later is komen oppakken.”

Of dat veel gevolgen zal hebben, is nog maar zeer de vraag. Nadine W. heeft na alle feiten nog geen dag in de gevangenis gezeten, omdat de maximumstraf voor tafelschuimen drie maanden is. In Brugge hebben ze intussen een ‘spaarkaart’ voor haar aangelegd. Eens ze in totaal drie jaar celstraf op haar strafregister heeft, kan ze toch aangehouden worden.

In West-Vlaanderen is de vrouw in een jaar tijd een fenomeen geworden. Horecaondernemers houden elkaar via sms op de hoogte van haar bezoekjes. Haar eerste lunch in Gent zal bij het Brugse strafdossier worden gevoegd.