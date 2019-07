Organisator van Vestiville is niet aan proefstuk toe: gelijkaardig festival in Nederland draaide op flop uit, leveranciers nooit betaald

Ravuth Ty (35) en zijn zus Aymira (37) blijven in de cel na het geflopte hiphopfestival Vestiville in Lommel. “Maar wij hebben geen strafbare feiten gepleegd. Wij hebben geen geld achterover gedrukt”, lieten ze via hun advocaten weten. Hoewel, in 2014 organiseerde Ravuth Ty een gelijkaardig festival in Nederland dat ook op een flop uitdraaide en waarbij vele leveranciers nooit betaald werden.