Vlaamse formatie in stroomversnelling, maar niet met Bart De Wever (N-VA) als minister-president? “Als het van hem afhangt, blijft hij burgemeester”

De Vlaamse formatie begint eindelijk snelheid te maken. Bijna alle partijen kregen tekst en uitleg van N-VA-voorzitter Bart De Wever over welke richting hij uit wil. Net nu worden de geruchten steeds hardnekkiger dat het niet De Wever zal zijn die de nieuwe Vlaamse regering zal leiden. Wie dan wel? “Ach, dat wordt pas helemaal op het einde van de formatie beslist.”

Nu is het voor echt. Delegaties van Open VLD, SP.A en CD&V kwamen dit weekend allemaal langs bij N-VA-voorzitter Bart De Wever voor tekst en uitleg over de Vlaamse regeringsvorming. Maandag buigt zijn partijbureau zich over de nota en moet N-VA knopen doorhakken.

Ook de SP.A was dus uitgenodigd. De socialisten hebben al verschillende keren duidelijk gemaakt dat ze niet in een rechtse Vlaamse regering willen stappen. Maar in de nota van De Wever zit wel wat lekkers om hen over de streep te trekken. Een einde maken aan de wachtlijsten in de zorg bijvoorbeeld, en een bevriezing van de rusthuisprijzen.

Vlaams Belang moest zich enkel telefonische beschikbaar houden. “Geen probleem”, vindt de partij, “wij hebben toch al over veel inhoudelijke thema’s ons gedacht kunnen zeggen.” Valt enkel uit de boot: Groen. Al wijzen ze daar op het feit dat voorzitter Meyrem Almaci een operatie aan haar knie moest ondergaan. Toch is de kans klein dat de ecologisten aan boord blijven. Het water tussen Groen en N-VA is wel heel diep.

Wie wordt het?

Alles staat dus in gereedheid om de regeringsvorming in haar definitieve plooi te leggen. Rest nog de vraag wie minister-president wordt. De Wever solliciteerde in de aanloop naar de verkiezingen uitdrukkelijk naar die post, maar sinds 26 mei rept hij er met geen woord meer over. Sterker zelfs, verschillende hooggeplaatste N-VA’ers stellen duidelijk dat het nog geen uitgemaakte zaak is.

Ook Geert Bourgeois, de ontslagnemende minister-president en een van de grootste pleitbezorgers van minister-president Bart De Wever, wil het niet meer gezegd hebben. “De aanduiding van de regerings­leider komt op het einde van de onderhandelingen”, zei hij in zijn afscheidsinterview in onze krant. “De definitieve keuze is nu niet aan de orde.”

De naam van Jan Jambon valt steeds nadrukkelijker, meldt de nieuwssite Newsmonkey. Het is een publiek geheim dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken liever naar het Martelaarsplein gaat dan zijn intrek te moeten nemen in de Wetstraat 16. Hij moest er op de persconferentie zelfs aan herinnerd worden dat hij kandidaat-premier was.

Geen vervanger klaar

Er is wel meer dat erop wijst dat De Wever geen minister-president zou worden. Dat hij zich met gezonde tegenzin kandidaat stelde, gaf hij zelf al meermaals aan. In Antwerpen zijn ze totaal niet bezig met zijn mogelijke opvolging.

“Ik geloof niet dat De Wever zijn huidig mandaat opgeeft”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Het is gewoon zijn ambitie niet. De kans is nog steeds reëel dat N-VA er federaal niet bij is. Dan is er een pak minder posten te verdelen over veel kandidaten. En in Antwerpen staat gewoon geen vervanger klaar. Alle respect voor de vaak genoemde schepenen Koen Kennis en Fons Duchateau, maar ze zijn niet van hetzelfde kaliber als De Wever.”

Binnen N-VA klinkt alleszins dat het nog lang geen uitgemaakte zaak is. “Alles hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen”, zegt een ingewijde. “Het is een kwestie die de partij op het einde van de rit moet beslechten. Sturen ze Bart naar het Vlaamse niveau of niet? Ik weet één ding: als het van hem afhangt, dan blijft hij burgemeester.”