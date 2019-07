Vlaming organiseert langste estafetteloop ooit: de start is maandag om 7 uur, de aankomst ergens in 2022

Om 7 uur stipt start maandag in Knokke de Mare Nostrum Run, ofte de langste estafetteloop ooit. Het parcours: de volledige Europese kustlijn. Samen goed voor zo’n 89.000 km over stranden, dijken, paden, heuvelruggen of langs de fjorden. De vroegste aankomstdatum: 1 juli 2022. “Wie meeloopt, neemt in één dag tijd 100 kilometer voor zijn rekening, de dag erna is het aan de volgende”, zegt initiatiefnemer en ultraloper Charles Van Haverbeke (30). “In totaal wordt zo 890 dagen lang gelopen met zicht op zee.”