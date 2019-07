Mathilde en Elisabeth kunnen geld eisen van KLM

Koningin Mathilde (46) en kroonprinses Elisabeth (17) zijn met bijna vier uur vertraging teruggekeerd uit Kenia. Daarvoor kunnen ze een schadevergoeding van opgeteld 600 euro eisen van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM.

Mathilde en Elisabeth, die drie dagen in Kenia waren geweest op Unicef-missie, zouden vrijdagochtend om 6.30 uur landen op Amsterdam-Schiphol. Maar het vliegtuig zette pas om 10.30 uur voet aan grond. KLM wijt de vertraging aan een “technisch mankement” aan de Boeing 747-400.

Volgens EU-wetgeving kunnen reizigers een schadeclaim indienen bij hun luchtvaartmaatschappij als hun vlucht drie uur later dan gepland aankomt. Ze krijgen niet automatisch een compensatie uitgekeerd, ze moeten zelf de procedure opstarten. Het is onduidelijk of Mathilde en Elisabeth – en hun gevolg – dat gaan doen.

Unicef België vindt het jammer dat “deze unieke reis, die voor het overige perfect verlopen is, een beetje in mineur is geëindigd voor de vermoeide delegatieleden”. De Belgische groep bestond uit zo’n dertig man, onder wie paleismedewerkers, bodyguards, Unicef-personeel en media.(dhs)