Blote basten in overvloed op Rock Werchter, maar de ene sixpack is de andere niet. Tom Boonen (38) staat nog altijd messcherp en showde zaterdag zijn torso en tattoos, tot vreugde van een groot deel van de weide. “De muziek? Goh, het is allemaal iets te zacht vandaag naar mijn smaak. Ik moet vooral snel wat vrienden maken. Die van mij zijn nog niet op de weide, ze hebben het moeilijk na hun nacht van gisteren.” (wjn)