‘The voice’-winnaar IBE maakt indrukwekkend debuut

IBE mocht verrassend invallen voor The Marcus King Band en deed dat met verve. De schuchterheid waarmee hij het podium op kwam, verdween zodra hij achter zijn piano plaatsnam en zijn beste troef bovenhaalde: die knappe stem. Het geroezemoes maakte plaats voor gejuich en gegil. Het verlegen lachje dat IBE erachteraan gooide? Ook dat werkte. “Zo schattig.”

When the party started van Billie Eilish was de enige cover in de set, en het hoogtepunt was afsluiter Table of fools, dat toch achteraan in de tent meegezongen werd. Het was meteen ook de enige song waarbij IBE niet alleen op de planken stond: een strijkkwartet bracht extra cachet.

De fiere mama van IBE? “Die was aan het wenen na het optreden”, zegt Ibe Wuyts. “Ze zei dat ik het goed had gedaan.” En ook bij Koen Wauters, zijn coach in The voice, stond het water in de ogen. “Het was spannend”, zegt Wauters. “Maar bij de eerste noot wist ik dat het zou goedkomen. Je ziet dat hij daar helemaal in zijn element is, hé. Ik ben heel fier.”(wjn)