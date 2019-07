Pride op het podium

Er was die loden hitte, die de vaart er wat uit haalde bij het publiek. Maar dan waren daar ineens tal van bands die iedereen wakker schudden met een boodschap over seksuele diversiteit. Los van elkaar, maar steeds opnieuw. Het werd een thema. De populaire Yungblud, in een jurk met roze sokken en een regenboogvlag op zijn wang, drukte zijn gitarist op het hoofdpodium een kus op de mond. Rapper Macklemore bezong same love. Janelle Monáe eindigde met een speech over “blijven vechten voor de rechten van de gay community” en Angèle had het over liefde tussen vrouwen. De rode draad: het werd telkens op luid applaus onthaald. Dát was Rock Werchter 2019: de liefde was nooit zo universeel op een festival.