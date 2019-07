Maxime (5) ontsnapte even aan de aandacht en verdronk

Visser redt kleuter (3) uit vijver

Heet in heel Europa

Hittegolf eindigt zonder knal

15 uur hadden ze gereden. Vanuit Luik vertrokken, om bijna heel Frankrijk te doorkruisen. Hun bestemming voor de gezinsvakantie: camping Les Plans in Mialet, een dorp in de Gard. Het was bijzonder heet geweest in de auto, want de zuidelijke departementen van Frankrijk kreunen onder de hitte. Dus nadat het gezin was ingecheckt en de bagage had gelost, stond een bezoek aan het waterpark van de camping op het programma.

Maar die verfrissende duik liep fataal af voor de vijfjarige Maxime. Volgens lokale media ontsnapte de Waalse jongen mogelijk even aan de aandacht van zijn ouders, omdat zij zich over hun andere kind aan het ontfermen waren. Toen ze de jongen even later toch opmerkten, dreef hij al in het water. Hij gaf geen teken van leven meer. De reanimatie werd onmiddellijk opgestart en ook de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Maar voor de kleuter kwam alle hulp te laat.

De politiediensten onderzoeken de zaak, maar het lijkt erop dat het om een zeer spijtig ongeval gaat. De camping zelf zou volgens de eerste vaststellingen geen schuld treffen. De gemeente voorziet in psychologische bijstand voor de getroffen familie en voor de toeristen op de camping die getuige waren van het drama.

45,9 graden

In het zuiden van Frankrijk vielen zeker nog vier doden door de extreme hitte van de afgelopen dagen. Vrijdag werd daar nog de hoogste temperatuur ooit gemeten: rond 16 uur werd in Gallargues-le-Montueux (Gard) een temperatuur van 45,9 graden Celsius genoteerd. De extreme hitte en droogte hebben ook bosbranden tot gevolg. Minstens tien huizen zijn beschadigd of zelfs volledig in de as gelegd door het oprukkende vuur. Intussen is meer dan 550 hectaren land afgebrand. Honderden brandweermannen blijven in de weer om nog erger te voorkomen.