“Ze zeiden ons dat de lucht veilig was, en dat was het niet. Maar het maakt niet uit. Ik was toch gegaan”

Hij stond er als een van de eersten, op 11 september 2001. De vliegtuigen van Al Qaeda hadden zich nog maar net in het World Trade Center geboord en Luis Alvarez, een forse agent van het explosieventeam van het New York Police Department met bicepsen vol tattoos, werd opgebeld. Een noodgeval, met vlammen, rook en puin. “Ik twijfelde niet.” Het werd de eerste werkdag van een opdracht die uiteindelijk drie maanden zou duren. Met duizenden ploeterden ze op Ground Zero, op zoek naar overlevenden en later naar doden. “We waren daar met een missie en we zijn pas vertrokken nadat de missie volbracht was. Ik ben niemand speciaal. Ik heb gedaan wat alle andere jongens ook deden. En nu betalen we er de prijs voor.”

Op 11 juni 2019 zat een compleet andere man in het Amerikaanse Congres. Uitgemergeld en breekbaar. Alvarez zat er om vurig te pleiten voor een verlenging van het hulpfonds voor de hulpverleners van 9/11, dat voorzien is om af te lopen in 2020. Reden: de kanker in zijn darmen en lever, waar hij de volgende dag zijn 69ste chemokuur voor zou ondergaan. Hij kreeg de diagnose – ‘laatste stadium’ – op Vaderdag 2016, zes jaar nadat hij met pensioen ging na een twintigjarige politiecarrière. “Wij hebben onze job gedaan, nu is het Congres aan de beurt”, zei Alvarez, die een epidemie voorspelt van hulpverleners met ernstige gezondheidsproblemen: volgens het World Trade Center Health Program kregen minstens 12.500 mensen kanker als direct gevolg van het stof dat vrijkwam na de terreuraanval. “Als explosievenexpert heb ik veel rondgereisd en met andere departementen getraind”, vervolgde Alvarez in het Congres. “Ik kwam overal jongens tegen die zeiden: Hey, ik heb een hoest. En ik voel me niet goed. Jongens van Arizona, New Mexico, Californië. Bij 9/11 waren ze allemaal opgedaagd, omdat dat nu eenmaal is wat we doen. Niet alleen uit New York dus, uit heel de VS. Nadien werden die jongens ziek, en ze wisten niet eens waarom.”

Politiebadge doneren

Tijdens zijn ziekte bleef Alvarez op Facebook trouw updates posten over zijn chemokuur, steevast ondertekend met “nog altijd hier, nog altijd aan het ademen, nog altijd aan het vechten”. Dat vechten deed hij ook voor de medische ziekteverzekering voor hulpverleners. Tijdens zijn laatste dagen schreef hij een persoonlijke brief aan Mitch McConnell, meerderheidsleider in de Senaat, vergezeld van zijn politiebadge. “Een New Yorkse politieagent die zijn badge opgeeft, is hetzelfde als iemand die een orgaan doneert”, reageerde bevriende hulpverlener John Feal, die zelf een deel van zijn voet kwijtraakte op Ground Zero. “Hiermee wou hij de ernst van de situatie aantonen. Er gaan steeds meer mensen ziek worden en sterven.” Na de ontmoeting heeft McConnell aangegeven dat de Senaat zich zal zich buigen over de kwestie. Er ligt een voorstel op tafel dat het voortbestaan van het fonds tot 2089 moet garanderen.

Chemokuur afgelast

Alvarez zelf stierf afgelopen zaterdag, op amper 53 jaar. Zonder 69ste chemokuur, die door een volledig falende lever niet meer kon plaatsvinden. Hij laat drie zonen, zijn vrouw en ook zijn ouders, broers en zus na. “Maar ik heb nergens spijt van”, zei hij tijdens zijn laatste interview, waarbij zijn oudste zoon David liefdevol over zijn arm wreef. “Ze zeiden ons dat de lucht veilig was, en dat was het niet. Maar dat maakt eigenlijk zelfs niet uit, want ik was toch naar binnen gegaan. Het is een roeping. Ik ben op veel plaatsen geweest en heb veel dingen gedaan, maar ik had op dat moment nergens anders willen zijn dan op Ground Zero.”