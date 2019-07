Mysterie: natuurhulpcentra krijgen uitzonderlijk veel egels met bijtwonden binnen

De voorbije twee maanden zijn er opvallend veel gewonde mannetjesegels binnengebracht bij de natuurhulpcentra. “Wij kregen sinds mei zo’n 500 egels binnen, waarvan het merendeel mannetjes waren, met zwaar ontstoken bijtwonden”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. “Het zijn er alles samen – schat ik – zo’n dertig procent meer dan normaal. En we hebben geen flauw idee wat de oorzaak is voor dat hoge aantal. Op zich is het niet uitzonderlijk dat mannetjes met elkaar vechten en bijten – ze zijn nu eenmaal zeer territoriaal – maar het is niet normaal dat er zoveel zijn. Er is even geopperd dat er dit jaar misschien meer egels zijn. Maar dat blijkt het geval niet te zijn. Dus speelt er iets anders. Mogelijk zijn er meer mannetjes dan vrouwtjes geboren. Of ze kampen met een ziekte waardoor hun wonden maar zeer moeilijk herstellen. We zijn het aan het onderzoeken.”

Het Natuurhulpcentrum krijgt dezer dagen ook veel kleine zwaluwen binnen. “Het is zeer warm onder de dakpannen. Bij vogels die daar broeden – zoals zwaluwen – kruipen de jongen uit het nest omdat ze het veel te heet hebben. Maar ze zijn nog veel te klein om al te kunnen vliegen, dus vallen ze naar beneden en raken ze gewond.”(csn)