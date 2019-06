Dieumerci Mbokani (33) reageert voor het eerst op zijn verrassende contractverlenging: “Mijn besluit stond nochtans vast: ik wilde weer naar het buitenland”

“Ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar dit was mijn laatste wedstrijd (voor Antwerp)”, zei Mbokani nadat hij de Great Old eind mei met twee doelpunten een Europees voorrondeticket had bezorgd. Niet dus. Een kleine twee weken later kondigde Antwerp met trots de contractverlenging van de topschutter – goed voor 14 goals en 9 assists - aan. Vanwaar die plotse ommekeer? Daar gaf ‘Mbo’ op stage eindelijk een antwoord op.