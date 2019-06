Sporting Lokeren wil desnoods als zeventiende (of achttiende) club naar 1A: “Wij gaan tot op het bot voor een plaats in 1A”

“Sporting Lokeren hoort volgens het bondsreglement in 1A. Wij gaan juridisch tot het bot om onze slag thuis te halen.” Dat zegt Louis de Vries, de nieuwe sterke man van de Waaslanders. Lokeren pleit vandaag samen met onder andere Beerschot, Tubize en de voetbalbond op de eerste pleitdag voor het BAS.

Toen oud-spelersmakelaar De Vries (72) Lokeren overnam van Roger Lambrecht ging hij uit van een seizoen in 1B. “Maar intussen heb ik mij verdiept in het dossier. Onze advocaat Walter Van Steenbrugge is er honderd procent van overtuigd dat de bond zijn reglement verkeerd heeft toegepast. Als je alle zaken op een rij zet, hoort Lokeren thuis in 1A.”

Jullie claimen zowel de plaats van KV Mechelen als die van Waasland-Beveren. Is dat niet op twee paarden wedden?

“Wat is daar mis mee als je voor beide argumenten hebt? Als KV Mechelen niet mag promoveren, neemt Lokeren en niet Beerschot de plaats in van Mechelen in 1A. Het bondsreglement is daar heel duidelijk over. Maar we vechten ook de vrijspraak van Waasland-Beveren aan voor het BAS omdat er voor matchfixing twee partijen nodig zijn. It takes two to tango. Waasland-Beveren heeft minstens de meldingsplicht niet nageleefd en verdient daarom degradatie.”

Voorzitter Dirk Huyck zegt dat hij niet op de hoogte was van de meldingsplicht.

“Als bestuurder van een voetbalclub moet hij beter weten. Als onze nationale jeugdselecties in het buitenland spelen worden ze uitgebreid gebrieft door de UEFA. Twee minuten gaat het over de spelregels, voor de rest wordt hen gewezen op de gevaren van matchfixing, en de straffen die daar aan verbonden zijn. Ik heb veel internationale contacten en ik kan u verzekeren dat men in Europa met open mond staat te kijken naar de zaak-Propere Handen. Inter en Juventus zijn voor veel minder veroordeeld. Het internationale imago van ons voetbal staat op het spel.”

Stapt u net als KV Mechelen naar de rechtbank als u bakzeil haalt voor het BAS? KV wil desnoods als zeventiende club naar 1A.

“Wij gaan juridisch tot het bot. Als het moet stappen we dus ook naar de rechtbank. Het interesseert me niet of dat als zeventiende of achttiende club is. Iedereen moet zijn dossier pleiten op zijn manier. Wij gaan uit van een scenario in 1A en zoeken ook spelers voor het hoogste niveau. Op dit moment zitten we in een moeilijke situatie. Jelle Van Damme voelt veel sympathie voor ons nieuwe project maar twijfelt. Hij zou al lang getekend hebben als we zeker waren van 1A.”