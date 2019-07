Tusk voert nachtelijke gesprekken over EU-topjobs

Op de Europese top in Brussel voert voorzitter Donald Tusk in de nacht van zondag op maandag bilaterale gesprekken met de staatshoofden en regeringsleiders over de voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en de verdeling van andere topfuncties in de Europese instellingen. Een oplossing voor de complexe puzzel lijkt nog niet in zicht.

Tusk schortte even na 23 uur zondagavond de formele beraadslagingen op en vatte een reeks bilaterale gesprekken met de leiders van de 28 lidstaten aan. De top was dan al in een impasse gesukkeld.

Voor aanvang leek de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans over de beste papieren te beschikken, maar zijn kandidatuur stuit op verzet bij Centraal- en Oost-Europese landen en een aantal premiers die tot de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij behoren.