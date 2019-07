In opstand gekomen, gefolterd, vermoord: Venezuela beschuldigd van moord op hoge marineofficier

Verschillende landen hebben de Venezolaanse regering van president Nicolas Maduro ervan beschuldigd een marineofficier te hebben gefolterd en vermoord.

Commandant Rafael Acosta werd op 21 juni aangehouden door gewapende mannen, en verscheen een week later voor de rechter. Hij vertoonde toen duidelijke tekenen van foltering, stelt de Limagroep van Amerikaanse landen zondag in een statement. Volgens zijn vrouw was haar man in de rechtbank zelfs amper bij bewustzijn, maar toch werd Acosta onder meer veroordeeld voor terrorisme. Zaterdag is de man omgekomen in een ziekenhuis.

De landen veroordeelden de moord op Acosta, net zoals de willekeurige arrestaties en foltering door het regime van Maduro. De Limagroep bestaat uit veertien landen - waaronder Brazilië, Argentinië en Canada - die oppositieleider Juan Quaido erkennen als interim-president van Venezuela. Ook de administratie van Quaido is lid van de groep.

Volgens de Venezolaanse minister van Informatie, Jorge Rodriguez, heeft Maduro de openbare aanklager opgeroepen om een onderzoek te voeren naar de “betreurenswaardige” dood. Dat liet hij in een mededeling weten, die gepubliceerd is op Twitter.