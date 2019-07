Vlaanderen bijna aan Europese doelstelling qua uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

Opdat Europese landen innovatief zouden blijven, spraken ze af om minstens 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan onderzoek en ontwikkeling te besteden. Daar is Vlaanderen niet ver meer vanaf, zo blijkt uit cijfers die het interuniversitaire Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (Ecoom) verzamelde in opdracht van de Vlaamse ­overheid. Dat schrijft De Standaard.

In 2017 zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling gestegen tot 2,89 procent van het Vlaamse bbp. Dat is een forse stijging met de helft in tien jaar tijd. In 2007 bedroegen de uitgaven nog 1,92 procent. Daarmee mogen we ons meten met de toplanden, aldus Ecoom. Alleen Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland scoren beter. Vlaanderen ging, in procentpunten van het bbp, sterker vooruit dan alle Europese landen.

Het aantal werknemers dat werkzaam is in onderzoek en ontwikkeling, is navenant gestegen, van bijna 36.000 in 2007 tot bijna 51.000 in 2017. Bijna twee derde werkt in een bedrijf. Iets minder dan één op de drie doet onderzoek aan een hogeschool of universiteit. De rest werkt in een onderzoekscentrum zoals Imec of VIB. Uit de cijfers blijkt ook dat driekwart van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de privésector gebeurt. Dat staat gelijk met 2,16 procent van het bbp. Dat is ruim boven de doelstelling van 2 procent.

De publieke middelen zitten met 0,72 onder de doelstelling van 1 procent van het bbp. “Verdere inspanningen zijn nodig”, concludeert het Ecoom. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) stipt aan dat de uitgaven in 2019 met 280 miljoen euro opgetrokken zijn. Vandaag trekt de Vlaamse regering per jaar een half miljard extra uit, ­tegenover vijf jaar geleden.