Lichaamsdelen van vermiste man teruggevonden in gigantische alligator

De politie in de Amerikaanse staat Florida onderzoekt de dood van een man wiens half opgegeten lichaam werd teruggevonden in de maag van een alligator.

De politie van Polk County werd afgelopen donderdagochtend vroeg ter plaatse geroepen in een fosfaatmijn, waar een werknemer de restanten van een menselijk lichaam had zien drijven in een kanaal. Volgens de agenten had de man bovendien een alligator gezien die een menselijk lichaam in zijn bek had. Nadat het bijna vier meter lange dier gevangen en gedood was, werden de handen en voeten van de man teruggevonden in de maag van de alligator.

Het slachtoffer bleek de 45-jarige Michael Ford, die vier dagen eerder voor het laatst gezien werd door vrienden en familie. Het is niet duidelijk hoe de man om het leven kwam: de onderzoekers gaan voorlopig uit van dood door verdrinking, maar een toxicologisch onderzoek moet daarover zekerheid verschaffen. Het is niet duidelijk of de man dood was voor hij werd aangevallen door het reptiel.