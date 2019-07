CLUBNIEUWS. Deschacht heeft voorstel op zak om nog jaar te voetballen, Genk troeft drietal af voor Colombiaan

Olivier Deschacht (38) heeft een aanbod om T2 van Kortrijk te worden, maar de verdediger wil graag nog een jaar voetballen. OH Leuven geeft hem die kans. De club uit 1B, waar Frank Vercauteren de sportieve lijnen uitzet, biedt Deschacht nog een spelerscontract.

Er was al een eerste gesprek, maar er volgt deze week nog een tweede onderhoud. Deschacht is sinds gisteren officieel transfervrij nadat zijn contract bij Lokeren afliep. Bij Anderlecht werkte hij ­indertijd goed samen met Vercauteren, maar bij Kortrijk is zijn goeie vriend Yves Vanderhaeghe dan weer hoofdcoach.

Nadat Anderlecht Kompany haalde en Zulte Waregem Humpreys vastlegde, neemt ook KV Oostende een talent van Manchester City over. De defensieve middenvelder Ante Palaversa (19) wordt voor één seizoen gehuurd. In januari 2019 ruilde hij Hadjuk Split voor City voor zo’n 4,8 miljoen euro, maar de Kroaat werd meteen weer uitgeleend aan zijn moederclub.

Nu willen de Mancunians dat Paleversa in een sterkere competitie speelt. Hij vertrekt mee op stage. Dat doet ook de Senegalese tester Yaya Sané (29), die voetbalde voor Trömsö en Bodo Glimt. Mogelijk zal Sané Rocky Bushiri moeten vervangen, want die is op weg naar de Premier League. Norwich wil de robuuste verdediger aantrekken. KV Oostende krijgt een kleine 500.000 euro.

Gisteren arriveerde de twintigjarige Colombiaan Carlos Cuesta in ons land. Hij zal vandaag zijn medische en fysieke testen afleggen. Daarna ondertekent hij een meerjarig contract bij landskampioen Genk. Cuesta is een atletische centrale verdediger. Ajax, Standard en Club Brugge hengelden ook naar zijn diensten. Atletico Nacional zou een transfersom van zes miljoen euro op zijn hoofd hebben geplakt. Cuesta is de kapitein van de nationale ploeg U20 van zijn land. Hij nam deel aan de Copa Sudamericana U20 en recent aan het WK in Polen. Hij moet de vervanger worden van Joseph Aidoo, die volgend seizoen aan de slag gaat bij Celta de Vigo.

Standard vertrok op stage met spits Felipe Avenatti van Bologna. Ook Halilovic (vroeger uit verlof) is mee.

Anderlecht oefent op 13 juli tegen Maccabi Tel Aviv.

Eupen wil spits Jon Bautista van Real Sociedad en verdediger Menno Koch van NAC.

Lokeren versterkt zich met de Japanse tien Jun Amano van Yokohama.

Beerschotliet de Kazachse linksback Yan Vorogovsky tekenen. Messoudi, Montiel en Van Hyfte mogen weg.

Ex-speler Sheldon Bateau moet bij KV Mechelen verdediger Mera opvolgen.

Valenciennes wil 50.000 euro betalen voor Chevalier, maar dat is te weinig voor Kortrijk.