Leicester zal zich moeten haasten voor Youri Tielemans: topclubs informeren naar Rode Duivel van 45 miljoen

Het vertrek van Youri Tielemans (22) bij Monaco zit in de pijplijn. Het Engelse Leicester, dat de Rode Duivel de voorbije zes maanden huurde, heeft volgens Engelse bronnen nog altijd de beste papieren in handen.

The Foxes moeten voor de Belg dan wel 45 miljoen neertellen en hun eigen transfer­record verbreken. Dat is ­zeker een optie, maar ze moeten zich wel haasten, want er beginnen steeds meer grotere ploegen te ­informeren naar Tielemans. Zo toetste Manchester United al uitgebreid zijn dossier af, maar ook Bayern München en zelfs Barcelona staken al eens hun licht op. Alleen de interesse van Tottenham is weggedeemsterd.

Youri Tielemans, die bij Leicester goed was voor drie goals en vijf assists in dertien matchen, wil wel de goeie stap in zijn carrière zetten.