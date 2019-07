Familie van verdronken Syrische peuter geschokt door film over lot van 2-jarige: “We kunnen dat niet aan”

De familie van Alan Kurdi is geschokt door de productie van een film over het lot van de verdronken Syrische peuter. Volgens de familie vroeg de Turkse regisseur hen geen toelating voor een verfilming.

De Turkse regisseur Omer Sarikaya, onder meer bekend van de film ‘Islamophobia’ met Jean-Claude Van Damme, werkt momenteel aan een verhaal over de Syrische peuter Alan Kurdi onder de titel ‘Aylan Baby: Sea of Death’. Het 2-jarige jongetje was samen met zijn familie op de vlucht voor het geweld in Syrië toen hij tijdens hun reis richting Europa (samen met zijn moeder en broertje) verdronk nabij het Turkse Bodrum. De schokkende foto van het lichaampje ging toen de wereld rond.

Ook Sarikaya kon het beeld naar eigen zeggen niet uit zijn hoofd zetten, waarop hij besloot om er een film over te maken. “Ik kon er een tijdlang niet van slapen. Ik hoopte dat iemand er een film over zou maken om een boodschap de wereld in te sturen, maar nog niemand heeft dat gedaan. Daarom doe ik het nu.” Daarvoor wordt momenteel gefilmd in Bodrum, nabij de plek voor Aylan gevonden werd. De Amerikaanse Hollywoodster Steven Seagal zou een hoofdrol spelen in de film.

Boze familie

Tot woede van de familie van Aylan, die naar eigen zeggen door niemand om toestemming werd gevraagd. “Ik ben er het hart van in, dit is onaanvaardbaar”, zegt tante Tima Kurdi vanuit Canada. “Abdullah (de vader van Aylan, nvdr.) belde me huilend. Hij kon niet geloven dat er al iemand een film over het lot van zijn zoon aan het draaien was. Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat zijn dode zoontje – hij was twee jaar en kon nauwelijks spreken – weer tot leven gebracht zou worden. Ze geven hem om te beginnen al de verkeerde naam, Aylan, in plaats van Alan. Ze zeggen dat hij drie jaar was, hij was twee jaar. Wat weten ze over mijn familie om er zomaar een film over te maken?”

Tima Kurdi bracht vorig jaar onder de titel ‘De jongen op het strand’ een boek uit over het lot van haar neefje, maar weigerde alle aanbiedingen voor verfilmingen. “We kunnen dat niet aan. We zijn er niet klaar voor”, aldus Kurdi. Volgens de vrouw kan de familie de productie van de film niet tegenhouden, maar hopen ze dat Sarikaya door hun protest tot inkeer komt.

De regisseur stelt echter dat zijn film slechts gedeeltelijk gebaseerd is op het lot van Alan en zijn familie, dat hij met de film de wereldwijde problematiek van de vluchtelingen in de aandacht wil brengen, en dat alle opbrengsten naar een goed doel zouden gaan.