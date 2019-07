Ticketsite gaat gedupeerden van Vestiville terugbetalen

Lommel - Eventbrite, één van de websites die tickets voor het geflopte festival Vestiville in Lommel verkocht, gaat de gedupeerde festivalgangers terugbetalen. Over tickets die gekocht werden via andere aanbieders als Festiticket of CM Tickets bestaat nog geen duidelijkheid.

“We weten dat een festival organiseren veeleisend is en dat dingen fout kunnen lopen, maar het had nooit mogen komen tot de scènes die we vrijdag op Vestiville te zien kregen”, aldus een woordvoerder van Eventbrite, dat wereldwijd in 170 landen actief is. “Duizenden fans op, nabij, of op weg naar het terrein in Lommel hadden een vreselijke ervaring op het festival en bleven boos, teleurgesteld en ontgoocheld achter.”

Daarom heeft Eventbrite nu beslist om alle gedupeerden die tickets kochten via hun site terug te betalen. “Het laatste dat boze festivalgangers nu nodig hebben is onzekerheid over de vraag of ze hun geld terug zullen krijgen van de organisatoren achter Vestiville, terwijl de onderhandelingen daarover weken zouden kunnen aanslepen. Daarom hebben wij beslist tussen te komen en alle tickets die via onze site werden aangekocht terug te betalen. Wij zullen vervolgens blijven proberen het geld te recupereren bij de organisatoren.”

Eventbrite laat weten dat het nog werkt aan de laatste praktische details over de terugbetaling, maar dat het hoopt vandaag al de eerste terugbetalingen te doen.

Over terugbetaling van tickets gekocht via Festiticket of CM Tickets, de andere websites die tickets voor Festiville aanboden, bestaat nog geen duidelijkheid. Een dagticket voor het festival kostte 78,85 euro of 202,60 euro voor de drie dagen, voor een VIP-ticket betaalde je 188,15 euro voor een dag en 470,80 euro voor een weekend.

