Belgische onderzoeker in Australië: “Iedereen heeft exact hetzelfde doel, Théo Hayez terugvinden”

“We proberen elkaar te helpen want iedereen heeft exact hetzelfde doel, Théo Hayez terugvinden.” Dat zegt een Belgische onderzoeker van de Cel Vermiste Personen die deze week in Australië is om te helpen bij het onderzoek naar de verdwijning van de jonge Belg. Théo Hayez wordt inmiddels al een maand vermist.

“We zijn hier om te zien hoe we alle puzzelstukken waarover iedereen beschikt op tafel kunnen leggen om ze te vergelijken en samen te voegen zodat we een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is gebeurd”, legt de agent uit. Samen met twee agenten van de federale gerechtelijke politie zet hij maandag in Byron Bay de samenwerking met de Australische politie verder, nadat ze in het weekend al contact hadden. De drie onderzoekers keren woensdag normaal gezien terug naar ons land.

Foto: EPA-EFE

“Sinds het begin is er een goede samenwerking met de Australische politie, maar die verliep voornamelijk via de telefoon. Samen met de afstand, het tijdsverschil en het verschillende gerechtelijk systeem zorgde dat ervoor dat het erg moeilijk is om alles te vatten. Nu we hier zijn, kunnen we veel zaken beter begrijpen en op een efficiëntere manier samenwerken”, vervolgt de onderzoeker.

LEES OOK. Papa van Théo na nieuwe dag van zoekacties: “Wij blijven sterk door de inzet van de politie en alle vrijwilligers”

“De realiteit op het terrein”

De Belgische politie zal ook antwoorden hebben voor de Australische politie, omdat “de feiten zich wel in Australië afgespeeld hebben, maar Théo daarvoor in België leefde”. Daarnaast is de aanwezigheid van de Belgische onderzoekers ter plaatse een meerwaarde “om de realiteit op het terrein te begrijpen”.

“Zoals bij elke verdwijning weten we, voor we de persoon hebben gevonden, helemaal niet wat er aan de hand is, we werken in fasen, volgen prioriteiten en proberen alle deuren te sluiten. En op één maand tijd zijn er al veel gesloten kunnen worden”, legt de speurder uit, zonder evenwel te communiceren over de inhoud van het onderzoek. De speurder beklemtoont ook dat de Australische politie “heel veel energie en geld” steekt in de zoektocht. “We mogen hen bedanken.”

LEES OOK. Deelnemer Australische ‘Blind getrouwd’ verloot trouwring onder mensen die helpen bij zoektocht naar Théo

Het hostel waar Théo Hayez verbleef voor zijn verdwijning. Foto: AAPIMAGE

Verdwijning heeft “goede sfeer in Byron Bay beetje verpest”

De verdwijning van Théo heeft “de goede sfeer in Byron Bay een beetje verpest”, zegt de 27-jarige Fransman Axel, die in het hostel verblijft, een maand na de feiten. Met uitzicht op het strand en omgeven door palmbomen, heeft Wake Up! alles om backpackers een aangenaam verblijf te bieden in Byron Bay, bekend om zijn ontspannen sfeer. Axel verblijft in een van de 50 kamers van het hostel, en was er ook al op het moment dat de Belg verdween. “Toen zijn verdwijning bekend raakte kwam de politie om zijn bezittingen op te halen. Daarna kwamen er meerdere keren politieagenten langs, die verschillende personeelsleden ondervraagd hebben. Ik heb het gevoel dat niemand van iets wist”, vertelt hij.

Hoewel de Fransman geen persoonlijk contact had met Théo Hayez, noemt hij zijn verdwijning “een harde klap voor iedereen, vooral omdat het een maand later nog altijd niet duidelijk is wat er gebeurd is”. Dat “mysterie” heeft de “goede sfeer van Byron Bay een beetje verpest”, zegt hij.

Foto: AAPIMAGE

Verdwijning

Théo Hayez verliet op 31 mei rond 23 uur de nachtclub Cheeky Monkeys in het centrum van het dorp, op zo’n twee kilometer van het hostel, en keerde niet terug. Wake Up! maakte pas op 6 juni melding van zijn verdwijning. Sindsdien hebben de werknemers “de politie en de familie bijgestaan in het onderzoek”, klinkt het bij Andrew Cowan, de vertegenwoordiger van de verblijfplaats. In een verklaring zegt hij dat de directie de gegevens van de beveiligde deuren van het hostel heeft overgemaakt aan de autoriteiten, net als de beelden van de bewakingscamera en andere informatie die kan helpen om de jonge Belg te vinden. Verder wil hij geen commentaar kwijt over het lopende onderzoek.

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.