Turks hotel bedreigd door zware bosbrand, tientallen Belgen geëvacueerd: “Ik heb de dood voor ogen gezien”

In een hotel in het Turkse Kusadasi zijn zondagavond 900 toeristen, waaronder tientallen Belgen, geëvacueerd. Het hotel werd bedreigd door een zware bosbrand, die ondertussen onder controle is.

Het hotel aan de Egeïsche Zee is gelegen op een heuvel waar al sinds zondagavond een grote bosbrand woedt. Tijdens een openluchtconcert naderde de brand het hotel, waarop het personeel de hotelgasten verzocht zich richting de zee te bewegen. Uiteindelijk bereikte het vuur het hotelcomplex niet, waarna de toeristen via bus werden geëvacueerd naar een ander hotel enkele kilometers verder.

Jean-François Carosone deed aan RTL het verhaal van een bewogen nacht. “Ik vertoefde al drie dagen in het hotel met mijn moeder, mijn echtgenote en mijn drie jonge kinderen. Gisterenavond waren we op een openluchtconcert georganiseerd door het hotel, toen de massa plots panikeerde. Toen ik me omdraaide, zag ik de bosbrand op de heuvel richting het hotel bewegen, we voelden de hitte van de vlammen zelfs al. Ik ben dan mijn slapende moeder gaan halen, daarvoor moest ik tot op 50 à 100 meter van het vuur komen. Daarna vroeg het personeel ons om naar het strand te gaan. Ik heb mensen in het water zien springen, ik heb de dood voor ogen gezien.”

Reisagentschap Thomas Cook bevestigt dat 127 klanten in verschillende hotels in de regio een tijdlang geëvacueerd werden. Het vuur is sinds maandagochtend onder controle.