De 30ste editie van Couleur Café is volledig uitverkocht geraakt, dat maakt de organisatie bekend. In de afgelopen drie dagen van 28 tot 30 juni zullen zo 70.000 festivalgangers het Ossegempark bezocht hebben voor muziekoptredens uit alle hoeken van de wereld.

De organisatie is enorm tevreden dat het eclectische Brusselse muziekfestival volledig uitverkocht is geraakt. De combitickets waren al vroeg allemaal de deur uit en ook de vrijdagtickets waren voor de start van Couleur de deur uit. Uiteindelijk werden ook alle zaterdag- en zondagtickets aan de man gebracht.

De eerste twee dagen verliepen in een opperbeste sfeer onder een stralende zon en de muzikanten stelden niet teleur. Op vrijdag toonde Dvtch Norris zich de perfecte opener met zijn vlotte raps en daarna speelde Zwangere Guy met zijn rauwe raps de wei plat tijdens zijn thuismatch in Brussel. Xavier Rudd was de ideale afsluiter van de eerste dag met zijn dromerige liedjes. Zaterdag pakten de jonge talenten van Niveau 4 XXL het Ossegempark in, terwijl Kamazi Washington zich de koning van de jazz toonde en r&b-ster Craig David zijn status als topentertainer waar maakte.

Op de slotdag is het nog uitkijken naar de balkansfeer van Goran Bregovic, het Congolese feest van KOKOKO! en natuurlijk de ravissante Ms. Lauryn Hill.