TRANSFERGERUCHTEN. Manchester United is al rond met opvolger Lukaku, De Ligt lijkt naar Italië te verkassen

Manchester United is al rond met een opvolger voor Romelu Lukaku, terwijl Yannick Carrasco slecht nieuws krijgt uit Londen. Alle transfergeruchten van de dag - met een korreltje zout te nemen.

The Daily Express meldt dat Manchester United rond is met Sevilla-spits Wissam Ben Yedder. De Franse spits, vorig seizoen goed voor dertig goals over alle competities voor Sevilla, heeft een afkoopclausule van amper 40 miljoen euro. In principe zou Ben Yedder de opvolger kunnen zijn van Romelu Lukaku, die naar Inter wil. Op Old Trafford zouden ze zich echter sterk maken dat de transfer van de Fransman los staat van een eventueel vertrek van Lukaku.

Sevilla heeft overigens al een vervanger voor Ben Yedder beet. Technisch directeur Monchi ontving zondagavond de Nederlandse spits Luuk de Jong - afgelopen seizoen 32 keer aan het kanon voor PSV. Op Twitter circuleren al foto’s van de aankomst van De Jong in Andalusië. De transfersom zou volgens AD minstens 12,5 miljoen euro bedragen.

Juventus lijkt aan langste eind te trekken voor De Ligt

In Nederland klinkt het dat Juventus de beste papieren heeft om Ajax-verdediger en Nederlands international Matthijs de Ligt aan te trekken. Grote voorwaarde voor de Ligt was immers dat er een afkoopclausule van 150 miljoen euro in zijn contract zou komen, en daar kan PSG - die andere gegadigde voor de Nederlander - niet aan voldoen. Juve zou volgens Voetbal International deze week met Ajax willen praten over een transfer, waarvan het kostenplaatje zo’n 75 miljoen euro zou bedragen. De Ligt zou twaalf miljoen euro per jaar kunnen verdienen in Turijn.

Slecht nieuws voor Yannick Carrasco. Arsenal, één van de gegadigden om de Rode Duivel weg te halen bij zijn Chinese club Dalian Yifang, lijkt voor een andere optie te kiezen op links. En die is nog goedkoper ook. Volgens het Algerijnse La Gazette du Fennec is de transfervrije Yacine Brahimi (29) op weg naar Londen. Brahimi speelde de voorbije vijf seizoenen voor Porto, maar had een aflopend contract.

Volgens het Spaanse AS heeft Real Madrid Donny van de Beek een aanbieding gedaan. De 22-jarige Nederlandse middenvelder van Ajax zou echter vooral een goedkoper alternatief zijn voor eerste keuze Paul Pogba (Manchester United) en plan B Christian Eriksen (Tottenham Hotspur). Pogba zou immers niet weg mogen bij United, terwijl Eriksen 100 miljoen euro zou moeten kosten.