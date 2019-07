Nederlandse politie pakt onterecht twee journalisten op

De Nederlandse politie heeft twee correspondenten die vorige week zaterdag voor het Nederlandse persbureau ANP verslag uitbrachten over een actie van anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven, opgepakt op basis van verkeerde informatie. Volgens de politie is er intern informatie over de twee onjuist geïnterpreteerd “waardoor het tweetal bij de politie te boek stond als Pegida-aanhangers”.

De politie meldt maandag dat ze het onjuiste beeld over de journalisten wil rechtzetten. “De verwarring is ontstaan doordat de twee op maandag 6 mei al waren gezien bij een tegendemonstratie van de organisatie Antifascistische Actie (AFA) in Eindhoven, waarvan ze voor het ANP verslag deden.” Toen zij op 22 juni in de buurt van de Pegida-aanhangers over de manifestatie berichtten, was het label (Pegida-aanhangers) “voldoende grond om tot aanhouding over te gaan”.

Bij hun aanhouding lieten de twee een politieperskaart en een perskaart van het ANP zien. Niettemin zaten ze enige uren vast op het politiebureau. De politie zegt “de keuze te hebben gemaakt het verdere onderzoek op het bureau te doen en niet op straat onder hectische omstandigheden.”

De politie heeft excuses gemaakt in een persoonlijk gesprek met de verslaggevers en het ANP. “De politie Oost-Brabant hecht veel waarde aan een goede relatie met de media en betreurt de onterechte aanhouding enorm. Persvrijheid is een groot goed in ons land en daar willen wij graag een positieve bijdrage aan leveren. Uiteraard bespreken we deze casus intern met alle betrokkenen en scherpen we waar nodig procedures aan.”