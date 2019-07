Normaal is het er 30 graden, nu ligt Mexicaanse stad bedolven onder het ijs

De inwoners van Guadalajara, hoofdstad van de Mexicaanse staat Jalisco, werden maandagochtend wakker met een - voor hen alleszins - ongewoon gezicht. De straten zagen sneeuwwit en verschillende auto’s zaten half bedolven onder het ijs.

Guadalajara, een stad waar temperaturen van meer dan 30 graden de norm zijn, ligt momenteel bedekt onder een groot ijstapijt. Het is het resultaat van een hevige hagelstorm die tijdens de nacht van zondag op maandag woedde.

De storm bracht schade toe aan meer dan 200 huizen. Er kwamen ook verschillende berichten binnen over omgevallen bomen en overstromingen. Verschillende inwoners zaten een tijdlang vast op het dak van hun auto. Momenteel worden voertuigen van de Civiele Veiligheid ingezet in om de straten opnieuw vrij te maken.

Foto: REUTERS

Tot dusver zijn er geen gewonden gemeld. Enrique Alfaro Ramirez, gouverneur van Jalisco, zegt dat hij nog nooit zo’n hevige vorm van hagel in zijn stad heeft gezien. “En dan vragen we ons af of klimaatopwarming echt is”, zegt hij. “Ik ben de situatie ter plekke gaan bekijken en ik heb dingen gezien die ik niet voor mogelijk hield.”

Foto: AFP

Foto: REUTERS