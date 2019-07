Mark Uytterhoeven reageert op vertrek van topmannen bij KV Mechelen: “Ik vind het enorm spijtig, maar begrijp het”

Medehoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy hebben een stap opzij gezet bij KV Mechelen. De club komt daarmee grotendeels in handen van Dieter Penninckx, de andere hoofdaandeelhouder, die twee jaar geleden samen met Somers de meerderheid van de clubaandelen verwierf. Dat heeft Malinwa maandag bekendgemaakt op de clubwebsite, waar ook Mark Uytterhoeven reageerde.

“We zijn de voorbije maanden door een lastige periode gegaan”, klinkt het bij Somers en Vanroy. “Ook voor onze familie waren de gebeurtenissen vaak pijnlijk. Daarom zijn we de supporters ontzettend dankbaar voor alle steun. De ontvangst op het balkon van het stadhuis – toegejuicht door iedereen en samen delend in grote vreugde – was aangrijpend en ontroerend. We zullen jullie, supporters, nooit vergeten. Afscheid is niet altijd voor eeuwig.”

“We willen Mark Uytterhoeven uitdrukkelijk bedanken voor de steun en het advies bij deze beslissing. We waarderen zijn reactie na deze moeilijke beslissing enorm”, zegt het duo.

“Ik vind het enorm spijtig, maar als ik zie wat beide heren de voorbije maanden hebben moeten incasseren, begrijp ik hun beslissing”, reageert Uytterhoeven. “Zij zijn het slachtoffer van een makelaar die een wit voetje probeerde te halen bij een bestuur dat hem aan het buitenwerken was. En met succes buitengewerkt! Ik waardeer dan ook dat ze hun beslissing nemen in het belang van de club. Olivier en Stefaan hebben KV Mechelen de voorbije twee jaar meer doen groeien dan de jaren daarvoor. Ik hoop dat Dieter op dit elan kan doorgaan. ”

“We hebben de voorbije jaren samen grote stappen gezet en de club voorbereid op een mooie toekomst”, aldus Dieter Penninckx. “We zullen met zijn allen hard verder werken op de ingeslagen weg. We zullen de supportersinspraak nog meer verankeren in deze club.”