Spaanse rechtbank weigert confrontatie tussen vader van verongelukte Julen (2) en eigenaar van terrein

Een rechter in het Spaanse Malaga heeft het verzoek van de eigenaar van het terrein waar vorig jaar de 2-jarige Julen verongelukte voor een confrontatie met de vader van het jongetje geweigerd. De eigenaar wordt beschuldigd van doodslag.

Het verhaal van Julen Roselló (2) beroerde vorig jaar heel Europa: de kleine jongen was tijdens een uitstapje met zijn ouders in het dorpje Totalan in een slecht afgedekte waterput gevallen. Ondanks massale reddingswerken kon de peuter niet gered worden, onderzoek wees uit dat Julen vermoedelijk zelfs al meteen na zijn val gestorven was.

David Serrano, de eigenaar van het terrein in kwestie, wordt vervolgd voor doodslag. De man had de rechtbank daarop verzocht voor een confrontatie met de vader van Julen. Serrano wilde weten of de vader op de hoogte was van het feit dat er op het terrein naar grondwater gezocht werd toen hij er met zijn zoon kwam spelen.

De rechtbank heeft dat verzoek maandag echter verworpen. Volgens de rechter zou het antwoord “nutteloos” zijn en niets bewijzen.