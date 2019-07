Vijftien doden in Syrië door bombardementen

Bij bombardementen in Syrië zijn zes burgers en negen strijders van de proregeringstroepen om het leven gekomen. Dat bericht het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De strijders kwamen om het leven tijdens Israëlische aanvallen zondagavond laat in de buurt van Damascus en in de provincie Homs, aldus het Observatorium. De ngo kon niet onmiddellijk verduidelijken of de burgerslachtoffers ook vielen in de Israëlische aanvallen.

Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana had de Syrische luchtafweer een raketaanval onderschept. Nog volgens het agentschap waren de raketten afgevuurd door Israëlische gevechtsvliegtuigen in het Libanese luchtruim.