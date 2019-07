ArcelorMittal rondt verkoop van Luikse staalfabrieken af

ArcelorMittal heeft zondag de verkoop van verschillende van zijn Europese activiteiten ter waarde van 740 miljoen euro aan het Britse Liberty House afgerond. Dat meldt de staalgigant maandag in een persbericht. In de deal zitten ook enkele Luikse afwerkingslijnen.

Onder druk van de Europese Commissie moest ArcelorMittal bepaalde activiteiten van de hand doen, omdat het na de overname van het Italiaanse Ilva een monopolie dreigde te krijgen op bepaalde lijnen.

In de deal met Liberty House zitten sites in Roemenië, Tsjechië, Noord-Macedonië, Italië, Luxemburg en België. Bij ons gaat het om Ferblatil in Tilleur en de galvanisatielijnen 4 en 5 in Flémalle. Zo’n 730 Belgische werknemers wisselen van werkgever.