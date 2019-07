Selfie voor geplunderde woning doet asielaanvragers de das om

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft twee asielzoekers veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van elk achttien maanden. Ze plunderden een woning in Leuven. Een selfie voor het geviseerde huis deed hen de das om.

Levani J. en Giorgi B. pleegden op 24 januari 2019 een inbraak in een woning in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. Ze gingen aan de haal met juwelen, een gsm, een fototoestel en minstens 14.000 euro cash. Getuigen alarmeerden de politie, die een van de daders kon inrekenen. Het gestolen fototoestel hing rond zijn nek.

De twee beklaagden hebben asiel aangevraagd in ons land. Die procedure loopt nog. In afwachting verbleven ze in een opvangcentrum in Gouvy in de provincie Luxemburg. Zij waren speciaal naar Leuven gekomen voor de diefstal, omdat ze wisten dat het slachtoffer veel cash geld in huis had. Voor de uitgekozen woning maakten zij een selfie. Daarmee pronkte de voortvluchtige dader bij terugkeer in het opvangcentrum. Hij werd op de foto herkend en ingerekend.

Een van de beklaagden heeft voor 11.400 euro boetes openstaan bij de NMBS. Hij verzamelde in één jaar tijd liefst 84 boetes. De beklaagden stonden geseind in Duitsland en Zwitserland, onder meer voor diefstallen in centra voor asielzoekers.