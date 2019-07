STVV bereikt akkoord met Japanse eersteklasser over doelman

STVV heeft een akkoord bereikt met de Japanse eersteklasser Vegalta Sendai over de komst van doelman Daniel Schmidt (27). Dat meldt de Limburgse club, in handen van Japanse eigenaars.

De in de VS geboren Japanse international (5 caps) speelt op 13 juli zijn laatste wedstrijd in Japan en vliegt daarna naar België voor zijn medische testen.

“Ik ben blij dat beide clubs eruit zijn geraakt en dat ik binnenkort voor STVV zal uitkomen. Ik zal mijn best doen om een meerwaarde te zijn voor het team”, reageert Schmidt.