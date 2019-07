Dit meer ligt mogelijk vol goud, wapens en nazigeheimen. Maar niemand durft nog te duiken

Hier is écht iets bovengehaald. Miljoenen aan valse bankbiljetten werden precies zestig jaar geleden uit het donkere Toplitzmeer opgedoken. Volgens de overlevering ligt er nog véél meer in het bergwater. Goud. Wapens. Kisten vol nazigeheimen. Maar ­niemand durft nog te duiken naar de akelige diepte van het meer. Want het is daar zo diep, en op de bodem liggen al dode lichamen van gelukzoekers.