Niets anders dan respect: topclub AS Roma kondigt nieuwe spelers aan terwijl het foto’s van vermiste kinderen toont

Juventus en AS Roma hebben zondagavond hun uitwisseling van twee linksachters bekendgemaakt. Leonardo Spinazzola (26) ruilt Turijn voor de Italiaanse hoofdstad. Luca Pellegrini (20) maakt dan weer de omgekeerde beweging.

Spinazzola zette zijn handtekening onder een vierjarig contract. De Giallorossi tellen 29,5 miljoen euro neer voor de zevenvoudige Italiaanse international. Spinazzola verliet in de zomer van 2018 Atalanta voor Juve. In het begin van het seizoen hield een zware blessure hem enkele maanden aan de kant. Uiteindelijk speelde hij twaalf wedstrijden voor de Bianconeri.

Roma kondigde de komst van de linksback aan op een unieke manier. Links van de video konden mensen de presentatie van Spinazzola volgen, terwijl rechts foto’s van vermiste kinderen verschenen. Een samenwerking van de club met Missing Kids. Ook de presentatie van Amadou Diawara, die overkomt van Napoli, verliep zo.

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player.



This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ?? @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg — AS Roma English (@ASRomaEN) 30 juni 2019

#ASRoma have partnered with @MissingKids - the National Center for Missing & Exploited Children - and @telefonoazzurro to try to locate missing children.



Transfer announcement videos feature photos of different children currently missing.



Full story ?? https://t.co/LmrERxNdnG pic.twitter.com/KiIGo130kK — AS Roma English (@ASRomaEN) 1 juli 2019

Voor Pellegrini, die eveneens voor vier jaar tekende, betaalde Juventus 22 miljoen euro. Hij werd opgeleid bij AS Roma, waar hij in september 2018 debuteerde voor het A-elftal. In januari werd hij uitgeleend aan Cagliari, waarvoor hij twaalf competitiematchen speelde.