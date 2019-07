Onbekend object met oorverdovende explosie neergestort op Cyprus: een ufo of een verdwaalde raket?

Cyprus is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een sterke explosie. Een projectiel zou zijn neergestort in het noorden van het eiland, op zo’n 12 kilometer van de hoofdstad Nicosia. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar de precieze oorzaak is van de explosie is nog steeds onbekend. Volgens Mustafa Akinci, de president van Turks-Cyprus, is het projectiel een raket van Russische makelij, waarschijnlijk afkomstig van een luchtafweersysteem. Het leger van Noord-Cyprus onderzoekt de zaak.

De explosie gebeurde in het noordelijke, Turkse deel van Cyprus, in het Besparmark-gebergte, aldus de Cypriotische staatsomroep RIK. De autoriteiten vermoeden een dronecrash of de impact van een projectiel of een raket, mogelijk uit Syrië.

“We kunnen niet exact zeggen wat de explosie heeft veroorzaakt”, aldus de Cypriotische minister van Defensie, Savvas Angelides, aan RIK. “Het is niet iets afkomstig van ons grondgebied”, aldus Mustafa Akinci, leider van de Turkse Cyprioten, aan de Turks-Cypriotische zender BRT. Volgens hem kan het een gevolg zijn van de oorlog in Syrië.

Raket van Russische makelij

Nadat de autoriteiten in Noord-Cyprus eerdere mogelijkheden naar voren hadden geschoven, zoals de crash van een drone, gaan ze nu uit van de these dat een Russische raket de explosie veroorzaakt heeft.

“Volgens onze eerste bepalingen, zou het gaan om een raket van Russische makelij die door een luchtafweersysteem is afgevuurd tijdens een luchtaanval op Syrië gisterenavond (zondag, nvdr.) en die, nadat de raket zijn doel had gemist, in ons land zijn traject beëindigde”, aldus Kudret Ozersay, de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Cyprus.

Oorverdovend

Volgens hem hebben onderzoekers opschriften gezien “die identiek zijn aan wat op een raket van het type S-200 is gevonden die in Turkije neerkwam in juli 2018”. De S-200 is een luchtafweersysteem dat Rusland produceert. Door de ontploffing ontstond volgens lokale media een grote brand.

Getuigen omschreven het geluid als “oorverdovend” en vertelden dat de schokgolf kon gevoeld worden op bijna alle plaatsen van het eiland.