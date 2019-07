Voetbalwereld wacht gespannen af: Lokeren in de aanval met verrassend nieuw element, Beerschot spreekt over “juridische tovenarij”

De eerste inhoudelijke zitting van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) rond de matchfixingzaak is van start gegaan in het Euro Volley Center in Vilvoorde. De zitting moest om 11 uur beginnen, maar ging met bijna een half uur vertraging van start, omstreeks 11u28.

BAS-voorzitter Marc Boes had vooraf laten weten dat hij zich niet zou laten opjagen door de voetbalwereld. Dat punt werd symbolisch kracht bijgezet door het half uur vertraging. Boes zei dat hij de reistijd naar Vilvoorde had onderschat.

De zaak voor het BAS geldt als beroepsprocedure voor de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Voetbalbond. Die bevond KV Mechelen schuldig aan matchfixing waardoor de club in 1B moet blijven uitkomen ondanks de sportieve promotie naar 1A. Waasland-Beveren kreeg geen effectieve straf.

Vandaag komen Tubeke (dat KV Mechelen naar eerste amateur wil zien zakken), Lokeren (dat in 1A wil blijven, desnoods ten koste van Beerschot), Beerschot Wilrijk en het bondsparket (vertegenwoordigd door procureurs Kris Wagner) aan het woord. Morgen zijn Waasland-Beveren en KV Mechelen (waar vandaag bestuurders Oliver Somers en Stefaan Vanroy zich terugtrokken uit de club) aan de beurt.

Deze of uiterlijk volgende week volgt een uitspraak. De voetbalwereld wacht gespannen af, want pas na de conclusies van het BAS kan de kalender voor komend seizoen definitief worden samengesteld en de laatste Europese vertegenwoordiger in Europa worden aangeduid.

Indien het BAS de veroordeling van Mechelen bevestigt, mag AA Gent Europa in. Op dit moment is dat nog Antwerp.

Foto: Photo News

Lokeren heeft vertaalde telefoontaps naar UEFA gestuurd

Sporting Lokeren is als eerste aan het woord gekomen, bij monde van meester Walter Van Steenbrugge. “Wij vinden het vreemd dat er een split decision is genomen: KV Mechelen werd veroordeeld tot matchfixing, maar Waasland Beveren niet. Nochtans moet je voor matchfixing met twee zijn.”

Lokeren vindt dat niet Beerschot als extra promovendus naar 1A moet stijgen, maar dat Lokeren in 1A moet blijven. “Het bondsreglement is duidelijk in het tweede lid van artikel B15.32: in geval van matchfixing wordt eerst het aantal dalers verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam”, aldus Van Steenbrugge.

Verrassend, nieuw element: Sporting Lokeren heeft alle telefoontaps in het Engels vertaald en naar de Europese voetbalbond UEFA gestuurd. “Ik denk dat men het niet leuk zal vinden bij UEFA als de elementen ten laste van Waasland Beveren zomaar worden genegeerd.”

Pleidooi Beerschot: “Lokeren doet aan juridische tovenarij”

Voorzitter Marc Boes houdt de clubs aan pleidooien van maximaal een half uur. De advocaat van Beerschot Thomas Gillis probeert de argumentatie van Lokeren onderuit te halen. Hij vindt dat KV Mechelen moet bestraft worden vanuit het standpunt dat het een club uit 1B is. Door de veroordeling zou Mechelen zijn sportieve promotie vervolgens moeten afstaan aan reeksgenoot Beerschot.

“Lokeren gaat uit van een verkeerd standpunt: Je kunt niet dalen uit een reeks waarin je niet bent uitgekomen. Het is fictie, juridische tovenarij: KV Mechelen heeft afgelopen seizoen geen minuut in 1A gespeeld.”

Gillis laakt dat Lokeren zijn geweer van schouder heeft veranderd nadat Waasland-Beveren werd vrijgesproken.

“Lokeren koppelde zijn lot altijd aan een straf voor Waasland-Beveren, maar op 5 juni zag men plots het licht.”

Gillis vindt bovendien dat het BAS niet bevoegd is zich over deze kwestie uit te spreken.

Nu komt bondsprocureur Kris Wagner aan het woord. Benieuw of de bevlogen, breedsprakerige redenaar zich aan de strakke timing kan houden.