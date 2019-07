Niks mis met de walvis

Naast het walvisvlees, dat in sommige eetculturen een ware delicatesse is, werden vroeger ook andere onderdelen van het dier gebruikt. De huid werd verwerkt tot onder andere schoenveters, pantoffels, koffers en fietszadels. De pezen vormden de basis van tennisrackets. Het skelet werd vermalen tot kunstmest of tot gelatine (voor de voedingsindustrie). De baleinen, een soort van grote borstels in de bek van de walvis, kregen een tweede leven in paraplu’s, korsetten, schoenlepels en vishengels (nadat ze eerst ontdaan waren van hun stugge hoornvezels, wat ze buigzamer maakt).