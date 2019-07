IJslandse tv-kok Dagný Rós Ásmundsdóttir : “Ik vind walvisvlees écht niet interessant”

Walvisvlees heeft volgens kenners een zoete wildsmaak die wat te vergelijken valt met rauwe tonijn. “Als kind at ik geregeld walvisvlees”, zegt de IJslandse chef Dagný Rós Ásmundsdóttir, bij ons bekend van Njam-tv. “Dat was toen heel normaal in IJsland. Al was ik er niet echt fan van: ik vond het niet lekker. Bereid als steak vond ik het zelfs wat vies. Toen ik het later, op restaurant, in een gemarineerde versie geserveerd kreeg, leerde ik het wel appreciëren en vond het zelfs best lekker.”