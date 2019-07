Auto met gehandicaptensticker maakt trucker het leven zuur op E403: “Ik heb toch niks misdaan?”

Een vrachtwagenchauffeur uit Henegouwen kreeg afgelopen vrijdag te maken met een automobilist die hem het leven zuur maakte op de E403 richting Doornik. De voorligger - een auto met gehandicaptensticker - wilde hem niet laten passeren, en veranderde telkens van rijvak toen de trucker hem probeerde in te halen. “En dan zeggen ze dat het altijd de schuld is van de vrachtwagens”, klinkt het op Facebook waar de beelden al honderdduizenden keren werden bekeken. “Ik hoop dat deze idioot hiermee in de problemen raakt.” Ook een gevaarlijke situatie gefilmd met een dashcam? Mail de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

De trucker dreigt echter zelf in de problemen te raken omdat hij het incident filmde met zijn gsm en niet met een dashcam. Maar de man wil naar eigen zeggen zeker een boete betalen, al is het maar om te tonen dat het niet altijd de vrachtwagenchauffeurs zijn die in de fout gaan.

Het is niet bekend wat aan het incident voorafging of wat de bestuurder van de zilvergrijze Citroën bezielde. De trucker is echter van plan om met de beelden naar de politie te gaan en klacht in te dienen. De video werd intussen al meer dan 350.000 keer bekeken.

