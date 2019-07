Pep Guardiola weet niet of terugkeer naar FC Barcelona Neymar goed doet: “Hij is dezelfde niet meer”

Manchester City-trainer Pep Guardiola twijfelt of Neymar er goed aan doet om terug te keren naar FC Barcelona. De Braziliaanse vleugelaanvaller, tussen 2013 en 2017 uitkomend voor de Spaanse topclub, zou volgens Guardiola voor hoge verwachtingen komen staan.

Het is een publiek geheim dat FC Barcelona haar zinnen heeft gezet op de 27-jarige Braziliaan. Met Neymar hoopt de Spaanse club een gooi te kunnen doen naar de eindzege in de Champions League. “Neymar is een buitengewone voetballerˮ, vertelt Guardiola in gesprek met de Catalaanse krant ARA. “Maar ik weet het niet zo goed. Het is alsof ik zelf terug zou gaan naar FC Barcelona. Ik ben niet dezelfde trainer meer en ik weet ook niet of Neymar hetzelfde kan brengen als in zijn eerste periode bij FC Barcelona.ˮ

Neymar heeft een behoorlijke palmares opgebouwd in de vier seizoenen die hij actief was bij de regerend landskampioen. Zo pakte hij tweemaal de Spaanse landstitel, drie keer de Copa del Rey en won hij de Champions League in 2015. “Begrijp me niet verkeerdˮ, vervolgt Guardiola. “Hij is echt een waanzinnig goede speler met buitengewone kwaliteiten.ˮ

Neymar Foto: ISOPIX

In 186 wedstrijden, verspreid over vier seizoenen, kwam Neymar tot 105 doelpunten in het shirt van FC Barcelona. In 2017 maakte de 27-jarige sterspeler de overstap naar Paris Saint-Germain voor een bedrag van 222 miljoen euro.