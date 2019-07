Europese leiders krijgen puzzel over topjobs voorlopig niet gelegd: uitstel tot dinsdag

De Europese staatshoofden en regeringsleiders raken het maar niet eens over de verdeling van de Europese topjobs. Na een hele nacht en voormiddag onderhandelen heeft Europees president Donald Tusk de vergadering opgeschort, meldt zijn woordvoerder. Dinsdag om 11 uur steken de 28 leiders de koppen opnieuw bij elkaar.

De 28 staatshoofden en regeringsleiders onderhandelen al sinds zondagavond in Brussel over de verdeling van de Europese topjobs. Europees president Donald Tusk had de Nederlander Frans Timmermans naar voren geschoven om Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie, maar de sociaaldemocratische ‘Spitzenkandidat’ wekt weerstand bij een handvol Oost-Europese lidstaten en enkele regeringsleiders van christendemocratische signatuur. Hun Europese fractie - de EVP - bleef ook na de verkiezingen de grootste en dus moet de post van Commissievoorzitter naar een EVP’er gaan, is de redenering.

Timmermans zou intussen nog altijd in poleposition liggen om Juncker op te volgen, maar de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie hangt nauw samen met het voorzitterschap van de Europese Raad en het Parlement, en de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlands beleid. De naam van aftredend Belgisch premier Charles Michel circuleert voor die laatste post, meldde een Europese diplomaat maandagochtend, al zou ook Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager nog kans maken. De Bulgaarse ex-Eurocommissaris Kristalina Georgieva zou de favoriete zijn om Europees president Donald Tusk op te volgen, terwijl het voorzitterschap van het Parlement naar de Duitse EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zou gaan. Hij zou zijn mandaat wel moeten delen met een liberaal, mogelijk wordt dat de oud-premier Guy Verhofstadt.

Uitstel tot dinsdag

Maar niets is op dit moment zeker. De Europese leiders raakten er maandag niet uit en Tusk schortte de vergadering op tot dinsdagochtend, meldde zijn woordvoerder. Om 11 uur worden de werkzaamheden hervat.

De kandidaat-Commissievoorzitter wordt de moeilijkste knoop om door te hakken. De functie is niet alleen de meest invloedrijke aan het Schumanplein, de drempels zijn ook het hoogst: de kandidaat moet in de Raad de steun krijgen van minstens 21 lidstaten die 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Daarna moet hij of zij nog een absolute meerderheid van 376 op 751 zetels in het parlement achter zich zien te krijgen.